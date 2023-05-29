Тульские десантники ведут активную оборону на северном фланге Артемовска

На северном фланге Артемовского направления бойцы ВДВ уверенно ведут активную оборону в зоне проведения спецоперации.

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Минобороны России опубликовало кадры боевой работы бронегруппы и работы на позициях тульских десантников на северном фланге Артемовского направления в зоне специальной военной операции.

Подразделения ВДВ уверенно ведут активную оборону на северном фланге Артемовского направления в зоне проведения СВО.

Расчет беспилотного летательного аппарата тульских десантников обнаружил танк украинских боевиков, который приближался по полевой дороге к нашим позициям. Было принято решение применить бронегруппу на боевых машинах десанта БМД-4М для уничтожения противника.

Экипажи боевых машин, совершив марш на штатной технике, прибыли в заданный район и с закрытой огневой позиции, с минимальной корректировкой при помощи БПЛА, точным попаданием уничтожили вражеский танк.

Также, десантники оборудовали разветвленную сеть опорных пунктов с минно-взрывными заграждениями, где пресекаются любые вылазки украинских формирований.

Моральный дух наших подразделений и их материально-техническое обеспечение находится на очень высоком уровне, что позволяет им выполнять любые поставленные задачи и громить врага днем и ночью.

Ранее мы показывали кадры ударов по пехоте и бронетехнике противника под Артемовском артиллерией ВДВ. В Минобороны России уточнили, что украинские боевики с потерями отступили на исходные позиции.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.