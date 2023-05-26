Армия Артиллерия ВДВ нанесла удары по пехоте и бронетехнике противника под Артемовском Противник с потерями отступил на исходные позиции, уточнили в Минобороны. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Артиллерия ВДВ на южном фланге под Артемовском уничтожает пехоту и бронетехнику противника. Кадры работы наших бойцов публикует Минобороны. Расчеты беспилотников обнаружили группу пехоты и боевых бронированных машин, затем в дело вступили артиллеристы, накрыв противника огнем из гаубиц Д-30. Понеся потери, украинские боевики отступили. На своих позициях десантники оборудовали разветвленную сеть опорных пунктов, которая позволяет уверенно отражать вражеские атаки и пресекать вылазки ДРГ. Ранее в пресс-центре группировки «Центр» сообщил об авиаударах по украинским штурмовым группам в районе Серебрянского лесничества. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика