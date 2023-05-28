Эрдоган лидирует по результатам обработки почти 90% бюллетеней

Оппонент действующего президента набрал на 5% меньше голосов, чем соперник.

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Президент Турции Реджеп тайип Эрдоган набрал 52,72% голосов и обошел своего противника по результатам обработки 89,81% бюллетеней. Об этом пишет Anadolu.

За его соперника от оппозиции Кемаля Кылычдароглу проголосовали 47,28% человек. Таким образом, на данный момент Эрдоган обошел его более, чем на 5%.

Ранее «Звезда» показала видео с раздающим деньги толпе Эрдоганом. Встретиться с турецким лидером пришли сотни человек.