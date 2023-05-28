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В Подмосковье прошел посвященный семилетию Юнармии форум

21:00 28.05.2023
Программа включала в себя спортивный и образовательный блоки.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Подмосковье прошел форум, приуроченный к седьмой годовщине создания военно-патриотического движения «Юнармия».

Форум «ЮНАРМИЯ - СемьЯ», посвященный семилетию патриотического Движения собрал юнармейцев всей страны в Подмосковье.

Программа мероприятия включала в себя два блока: спортивный и образовательный. Юнармейцев на форуме ждал веревочный курс с элементами военно-спортивных игр, а также ряд мастер-классов по 3D-печати, управлению дронами, а также плетению маскировочных сетей.

© Минобороны России

Кроме того на территории ярмарки мастер-классов ребята смогли посетить выставку реконструкторов, скалодром, мастер-класс по актерскому мастерству, сдать юнармейские нормативы и пройти полосу препятствий.

© Минобороны России

На мероприятии работали площадки для руководителей юнармейских отрядов и начальников штабов региональных отделений. Участники встретились с представителями главного штаба Движения, а также рядом приглашенных спикеров. На стратегической сессии была затронута тема подготовки юнармейцев к военной службе. В рамках обсуждения была выявлена актуальность мероприятий проекта «ЮНАРМИЯ. Полигоны» и обозначен общий вектор развития программы.

В конце мероприятия были проведены экспертные дискуссии и праздничный концерт, которые прошли на площадке учебно-методического центра «Авангард».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу поздравил Юнармию с семилетием со дня образования. От лица главы российского оборонного ведомства выступил его заместитель Виктор Горемыкин.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

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