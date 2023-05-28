В Подмосковье прошел посвященный семилетию Юнармии форум
Программа включала в себя спортивный и образовательный блоки.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
В Подмосковье прошел форум, приуроченный к седьмой годовщине создания военно-патриотического движения «Юнармия».
Форум «ЮНАРМИЯ - СемьЯ», посвященный семилетию патриотического Движения собрал юнармейцев всей страны в Подмосковье.
Программа мероприятия включала в себя два блока: спортивный и образовательный. Юнармейцев на форуме ждал веревочный курс с элементами военно-спортивных игр, а также ряд мастер-классов по 3D-печати, управлению дронами, а также плетению маскировочных сетей.