В Подмосковье прошел посвященный семилетию Юнармии форум

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На мероприятии работали площадки для руководителей юнармейских отрядов и начальников штабов региональных отделений. Участники встретились с представителями главного штаба Движения, а также рядом приглашенных спикеров. На стратегической сессии была затронута тема подготовки юнармейцев к военной службе. В рамках обсуждения была выявлена актуальность мероприятий проекта «ЮНАРМИЯ. Полигоны» и обозначен общий вектор развития программы.

В конце мероприятия были проведены экспертные дискуссии и праздничный концерт, которые прошли на площадке учебно-методического центра «Авангард».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу поздравил Юнармию с семилетием со дня образования. От лица главы российского оборонного ведомства выступил его заместитель Виктор Горемыкин.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.