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«Большая и дружная семья»: Шойгу поздравил Юнармию с семилетием со дня образования

18:10 28.05.2023
От лица главы оборонного ведомства выступил его заместитель Виктор Горемыкин.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил представителей движения «Юнармия» с седьмой годовщиной со дня образования. На итоговом торжественном концерте в учебно-методическом центре «Авангард» в рамках Всероссийского тематического форума «ЮНАРМИЯ - СемьЯ» поздравление от имени главы оборонного ведомства зачитал заместитель Министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ Виктор Горемыкин. Также он вручил памятные медали выдающимся юнармейцам.

«Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с семилетием со дня образования Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия". За это время организация стала большой и дружной семьей, объединила почти полтора миллиона талантливых, энергичных, целеустремленных ребят со всех уголков России, настоящих патриотов нашей Родины», - говорится в поздравлении Сергея Шойгу.

Как подчеркнул глава оборонного ведомства, члены движения реализовали множество проектов и провели сотни мероприятий. По словам Шойгу, юнармейцы активно поддерживают военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, помогают ветеранам и бережно чтят память защитников Отечества.

Министр обороны отметил, что Юнармия продолжает развиваться и вносит весомый вклад в формирование у молодого поколения россиян высокого патриотического сознания и гражданской ответственности.

«Хочу пожелать юнармейцам и их наставникам успехов в труде, творчестве, многогранной общественной деятельности», - говорится в поздравлении.

Виктор Горемыкин, в свою очередь пожелал молодым людям плодотворной деятельности, ярких впечатлений, здоровья и успехов.

«С честью несите высокое звание юнармейца и будьте достойны великих свершений всех поколений защитников Отечества!», - сказал замминистра обороны.

28 мая юнармейцы со всех регионов страны собрались на торжественном мероприятии, в честь седьмой годовщины основания движения. Более тысячи участников посетили выставочный центр «Патриот», Главный храм Вооруженных Сил РФ, музейный комплекс «Дорога памяти», выставочный комплекс «Партизанская деревня».

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

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