Юнармейцы встретились с создателями фильма «Небо»

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Презентация военного художественного фильма «Небо» прошла на Всероссийском форуме «ЮНАРМИЯ – СемьЯ!».

Фильм, основанный на реальных событиях, увидели юные участники слета и смогли задать вопросы его создателями. На встречу с юнармейцами приехали режиссер и продюсер ленты Игорь Копылов и директор картины Наталья Крузе. Также на вопросы ребят о событиях, ставших основой сценария, ответили полковник Александр Подопригорин и майор Константин Мурахтин - сослуживцы подполковника Олега Пешкова, участники специальной военной операции и военных действий в Сирийской Арабской Республике.

«Главный герой фильма Сошников сказал такую фразу: "Я не работаю на Россию, я служу России". Это олицетворение - главная идея фильма», - рассказала Арина Хорошева, юнармеец.

В съемках фильма участвовали и юнармейцы, они есть в кадре одного из эпизодов на аэродроме Чкаловский. Героическая история настолько поразила ребят, что многие с трудом сдерживали эмоции.

«Фильм вызвал бурю эмоций. В некоторых моментах хотелось плакать. Наши девочки-юнармейцы даже рыдали. Этот фильм заставляет задуматься о подвигах наших военнослужащих ради своего государства и они остаются верными своей присяге», - рассказал Олег Маличенко, юнармеец.

Как отметил начальник главного штаба движения Никита Нагорный, формат просмотра фильма с обсуждением - один из действенных способов погружения ребят в реальную историю.

Форум «ЮНАРМИЯ – СемьЯ!» проходит с 26 по 29 мая в честь семилетия Движения, созданного в 2016 году по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу и при поддержке президента РФ Владимира Путина. Сейчас «ЮНАРМИЯ» объединила более 1 350 000 детей и подростков по всей стране.