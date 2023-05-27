В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Юнармейцы встретились с создателями фильма «Небо»

Ирина Елагина
10:58 27.05.2023
Дети смотрели фильм «Небо» на Всероссийском форуме «ЮНАРМИЯ – СемьЯ!».
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Презентация военного художественного фильма «Небо» прошла на Всероссийском форуме «ЮНАРМИЯ – СемьЯ!».

Фильм, основанный на реальных событиях, увидели юные участники слета и смогли задать вопросы его создателями. На встречу с юнармейцами приехали режиссер и продюсер ленты Игорь Копылов и директор картины Наталья Крузе. Также на вопросы ребят о событиях, ставших основой сценария, ответили полковник Александр Подопригорин и майор Константин Мурахтин - сослуживцы подполковника Олега Пешкова, участники специальной военной операции и военных действий в Сирийской Арабской Республике.

«Главный герой фильма Сошников сказал такую фразу: "Я не работаю на Россию, я служу России". Это олицетворение - главная идея фильма», - рассказала Арина Хорошева, юнармеец.

В съемках фильма участвовали и юнармейцы, они есть в кадре одного из эпизодов на аэродроме Чкаловский. Героическая история настолько поразила ребят, что многие с трудом сдерживали эмоции.

«Фильм вызвал бурю эмоций. В некоторых моментах хотелось плакать. Наши девочки-юнармейцы даже рыдали. Этот фильм заставляет задуматься о подвигах наших военнослужащих ради своего государства и они остаются верными своей присяге», - рассказал Олег Маличенко, юнармеец.

Как отметил начальник главного штаба движения Никита Нагорный, формат просмотра фильма с обсуждением - один из действенных способов погружения ребят в реальную историю.

Форум «ЮНАРМИЯ – СемьЯ!» проходит с 26 по 29 мая в честь семилетия Движения, созданного в 2016 году по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу и при поддержке президента РФ Владимира Путина. Сейчас «ЮНАРМИЯ» объединила более 1 350 000 детей и подростков по всей стране.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:46 В стране и мире
FAZ: Киев запросил у Берлина крылатые ракеты Taurus дальностью до 500 км
08:36 В стране и мире
Замглавы МИД РФ Галузин предупредил о реакции армии в случае провокаций в Приднестровье
06:34 В стране и мире
В Посольстве РФ в США заявили, что Россия и Белоруссия имеют право обеспечивать свою безопасность
05:13 Армия
Видео
Штурмовые группы мотострелков ЦВО наградили в зоне спецоперации
04:16 В стране и мире
Сигнал тревоги прозвучал в шести украинских областях
Популярное
В США Винни-Пух научит детей противостоять стрельбе в школах
Фигуриста Костомарова не удается вывести из депрессии
Рок-музыканту Валерию Кипелову присвоили звание заслуженного артиста России
Видео
Лидер группы «Звери» Роман Билык устроил разборки в самарском пабе
Видео
Китаист Заклязьминская рассказала, в каких сферах Россия и Китай будут успешно сотрудничать
Нижегородский губернатор Никитин сообщил, что прогнозов по выписке Прилепина нет
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.