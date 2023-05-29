Побег от диктатуры: как живут в России уехавшие из США американцы

Для просто белого американца в США стало невыносимо - в поисках традиционных ценностей тысячи едут в Россию и находят здесь понимание.

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С бывшим гражданином Соединенных Штатов, а теперь уже россиянином Тимом Керби, мы встречаемся на окраине большого поля, где он планирует построить мечту всей свой жизни - американскую деревню. Этот проект Тим вынашивает последние несколько лет. Нашел инвесторов и получил участок - 30 гектаров земли для первых 160 семей из США и Канады.

«Это возможность для западных семей из англоязычных стран. То есть каждый человек, носитель английского языка, по большому счету они православные. Они могли бы легально переехать и жить вместе и найти свое счастье в России», - рассказал Керби.

Тим всегда считал себя этническим русским, его предки эмигрировали в Штаты после Октябрьской революции. Сам он приехал в Россию в далеком 2006 году и решил остаться здесь навсегда. Сначала устроился разработчиком компьютерных игр - у него диплом Питсбургского университета по специальности «графический дизайн». Потом была работа на одной из Московских радиостанций. Сейчас Тим ведет свой блог о путешествиях, куда приходят тысячи писем от бывших сограждан, недовольных политикой Белого дома в отношении простых американцев.

«Если все вокруг против вас, это тяжело. Но сейчас человеческие отношения, то есть между мужчиной и женщиной, они на дне. Правительство из белокожих делает угнетателей. И это проблема. Тяжело тоже с работой, медициной. Счет из больницы будет на сотни тысяч долларов. Просто тяжело жить», - рассказал Тим.

Разработкой концепции «американской деревни», занимается друг и деловой партнер Керби - юрист Тимур Беслангуров. Он предложил разделить поселок на две зоны - в первой будут более крупные участки для тех, кто захочет организовать фермерское хозяйство, во второй - обычные дома.

«Это концепция коттеджного поселка. Со своей инфраструктурой, если мы говорим про ту же американскую деревню, то большинство, практически все, кто туда собирается уезжать, это православные христиане. И планировалось построить небольшую церковь. В храм священника специального тоже туда позвать, переселить. Ну, там клуб или школу для детей», - рассказал Беслангуров.

Строительство поселка начнется уже в следующем году, но многие из тех, кто хотят переехать в Россию, не готовы ждать так долго и уже сейчас покидают североамериканский континент. Кто-то летит в Москву, но большинство, наоборот - стараются выбрать регион для жизни подальше от федерального центра.

Уютная тихая улица, бревенчатые дома с красивыми наличниками - обычная деревня, каких тысячи на карте нашей страны. Именно в такие села едут и остаются жить простые американцы. Свой переезд они называют побегом от диктатуры политкорректности, то есть политики нацеленной на разрушение основополагающих устоев любого общества: права на свободу слова, политических, религиозных убеждений, а самое главное - традиционных семейных ценностей.

Джейсон Кэмпбелл - православный американец, один из тех, кто не побоялся поменять атлантическое побережье Северной Каролины на Ярославскую область. После сложного развода с женой он забрал трех дочерей и переехал в Переславль-Залесский. Арендовал дом на окраине с большой кухней и раздельными спальнями. С собой у него были только книги, немного одежды и гитара, на которой он играет в свободное время.

Джейсон - профессиональный иконописец. Он не только занимается росписью, но еще сам делает иконные доски и оклады для образов. Правда официально пока не может трудоустроиться, так еще не получил разрешение на работу в России. Как только уладит все формальности, хочет открыть свое небольшое производство в Переславле. Говорит, православные иконы очень востребованы у верующих на западе.

Он выбрал Россию в поисках лучшей жизни для своих дочерей. Старшей, Маргарет, 14 лет, она сейчас на домашнем обучении. Маша - средняя, ей 13, ходит в местную школу. Самая маленькая - Серафима - еще в детском саду. Джейсон считает, что только здесь сможет защитить и оградить девочек от политики агрессивной пропаганды нетрадиционных ценностей, которую на официальном уровне проводит правительство Соединенных Штатов.

«В Америке люди в шоке, масштабы всего этого настолько велики, что традиционно мыслящие люди мало что могут с этим поделать. А правительство просто делает то, что оно хочет делать. Америка искалечена и сломлена, народ разобщен и красота искажена. А в России есть что-то стабильное, жесткое. Тут люди ценят правду и настоящую жизнь», - рассказал Джейсон.

Как и большинство простых американцев, Джейсон трудоголик и у себя на родине был вполне состоявшимся человеком. У него был успешный мебельный бизнес, стабильный доход, большой дом и несколько машин, коллекция антиквариата. Все это он оставил без сожаления, говорит, что только здесь почувствовал себя по настоящему свободным.

«В России у меня больше свободы, чем в Америке. Может быть из-за социального давления, которое оказывает на людей западная культура. Мы можем разделить мир, на восточный и западный, где запад - это океан безумия. Я имею в виду, что это полностью перевернутая реальность. Людей, заставляют признать, что безумие - это нормально. И так, да, Запад - это полное безумие. Россия - сверхдержава, которая сказала "нет" безумию Запада. Это невероятно», - рассказал Джейсон.

Когда началась специальная военная операция, Кэмпбелл решил, что в Америку не вернется. Он купил шесть соток земли в деревне под Переславлем и строит там свой собственный дом в, который в шутку называет Ковчег. Все работы планирует закончить к зиме и встретить Новый год в его зеленой гостиной.

Еще один американец, Джон Марк Дуган. Бывший образцовый полицейский из Флориды, морской пехотинец. Сын ветерана Вьетнамской войны, живет в России уже семь лет. Он стал известен после того, как опубликовал серию разоблачений о преступлениях и коррупции в полицейском управлении США. За это американские власти запретили ему выезд из страны, но Дуган не стал дожидаться ареста и сбежал сначала в Канаду, а оттуда через Турцию улетел в Москву. Его побег стал неожиданностью даже для родственников.

«Они знали, что у меня не было выбора. Они знали, что если я останусь в Америке, то, скорее всего, умру. Но мои сестры плохо отреагировали, а моя бывшая жена не разрешает мне видеться с моими детьми, потому что она боится из-за своей русофобии, что они приедут ко мне в Россию. Но, знаете, мой отец, мои братья, они меня очень поддерживали. Они поняли», - рассказал Джон.

В Москве Дуган запросил у российских властей политического убежища и получил его. Ему буквально пришлось начинать жизнь с чистого листа. Чтобы заработать на еду, писал рефераты на английском для студентов, потом открыл небольшой бизнес и завел свой видеоблог. Объехал всю страну. Не раз был Донецке и Луганске. Считает, что именно Соединенные Штаты развязали войну на Донбассе.

«Конфликт абсолютно подпитывается Западом. Соединенные Штаты в 2014-2015 годах устроили государственный переворот. Они, по сути, подкупили новое украинское правительство, которое внедрили, и они сделали его прозападным, тем самым украли традиционные ценности украинского народа и начали продвигать свои новые ценности, включая ненависть к русским и, особенно, ненависть к русским на Донбассе», - рассказал Джон.

Таких, как Тим, Джейсон и Джон в России уже очень много. И совсем скоро станет еще больше. Вслед за первой американской деревней планируется построить еще несколько - в разных регионах России. Желание присоединиться к проекту выразили и жители Канады, Германии и Австралии. Речь идет уже о десятках тысяч человек. И, пожалуй, это - лучшее подтверждение того, что наша страна выбрала правильный путь.