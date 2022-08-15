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Экс-морпех из США рассказал о пророссийских взглядах у его коллег

Марина Крижановская
03:52 15.08.2022
Также среди его сослуживцев много тех, кто не верит западным СМИ.
Экс-морпех из США рассказал о пророссийских взглядах у его коллег
© Фото: Aziz Karimov, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Среди американской морской пехоты есть военнослужащие, не верящие западной прессе. Отмечается, что они настроены пророссийски. Об этом рассказал журналист и бывший морпех, уехавший в ДНР, Джон Марк Дуган.

В беседе с РИА Новости он отметил, что некоторые воюющие на стороне киевских властей американцы, считают политику своей страны преступной.

«Все слышали, что корпус морской пехоты США воюет на стороне Украины. Я слышал об одном парне, которого уже взяли в плен. Он ошибся. И, живя здесь, я думаю, что многие из морской пехоты, вернувшиеся домой, понимают нас. Со мной связались несколько бывших коллег из корпуса, которые поддерживают российскую сторону и не верят западной лжи. Так что я не могу сказать за других, но в Америке есть довольно пророссийские последователи, не все это осознают», - приводит его слова агентство.

Дуган добавил, что среди его сослуживцев много тех, кто не верит западным СМИ, но имеет пророссийские настроения.

«Много парней в морской пехоте, кто на самом деле настроен пророссийски. Они не верят этим западным СМИ. И даже сейчас я постоянно на связи с морпехами, которые говорят, что они пророссийские, а то, что делает США, - в основном, преступно», - добавил журналист и военный из США.

Ранее сообщалось, что в ЛНР обнаружили штаб подразделения украинского «центра пропаганды». Так, в Северодонецке найдено помещение, в котором базировалось подразделение отвечающего за пропаганду Центра информационно-психологических операций Украины, вместе с тем занимавшегося и созданием фейковых новостей.

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