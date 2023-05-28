В МЧС предупредили о надвигающейся на Москву грозе с градом
В ГУ МЧС предупредили о возможной грозе в Москве во второй половине дня 28 мая. Ожидается дождь и местами град, также усилится северо-западный ветер.
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час и до 20:00 мск 28 мая в Москве ожидается дождь, местами гроза, град, усиление северо-западного ветра при грозе с порывами до 15 м/с», - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
МЧС рекомендует водителям снизить скорость и увеличить дистанцию между автомобилями на дорогах, а также не прибегать к внезапным маневрам вроде обгонов и парковать машину на расстоянии от деревьев. Пешеходам же советуют не приближаться к шатким конструкциям и рекламным щитам.
Ранее синоптик Евгений Тишковец сообщил об обильных осадках в Москве в мае. Он отметил, что учитывая редкие дожди в начале месяца, это можно считать хорошей новостью.