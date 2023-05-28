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В МЧС предупредили о надвигающейся на Москву грозе с градом

Анастасия Бобылева
16:46 28.05.2023
Ожидается, что в 20:00 по московскому времени начнется дождь, ветер усилится до 15 м/с, местами может быть гроза и град.
В МЧС предупредили о надвигающейся на Москву грозе с градом
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
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В ГУ МЧС предупредили о возможной грозе в Москве во второй половине дня 28 мая. Ожидается дождь и местами град, также усилится северо-западный ветер.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час и до 20:00 мск 28 мая в Москве ожидается дождь, местами гроза, град, усиление северо-западного ветра при грозе с порывами до 15 м/с», - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

МЧС рекомендует водителям снизить скорость и увеличить дистанцию между автомобилями на дорогах, а также не прибегать к внезапным маневрам вроде обгонов и парковать машину на расстоянии от деревьев. Пешеходам же советуют не приближаться к шатким конструкциям и рекламным щитам.

Ранее синоптик Евгений Тишковец сообщил об обильных осадках в Москве в мае. Он отметил, что учитывая редкие дожди в начале месяца, это можно считать хорошей новостью.

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