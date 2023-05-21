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Синоптик Тишковец: на Москву выльется более трети майского лимита дождей

Ян Брацкий
15:43 21.05.2023
По оценкам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, минувшие 20 дней в мае были засушливыми.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Следующая неделя в Москве и области будет дождливой, предупредил ведущий сотрудник Центра погода «Фобос» Евгений Тишковец. Первые локальные грозы прогремят во вторник, сообщил синоптик, а со второй половины недели будет лить на территории всего региона.

«За ближайшие пятеро суток в Москве может выпасть до 20-25 мм осадков или более трети всего майского лимита дождей. На фоне засушливого начала месяца это вполне хорошие новости. За первые 20 суток выпало всего 6 мм осадков от положенного за месяц, будем восполнять образовавшийся дефицит», - сообщил Тишковец.

По его прогнозам, сегодня никаких опасных атмосферных явлений не ожидается. Плотная облачность формируется в районе Подольска, но эти облака не переходят в грозовое состояние, уточнил метеоролог. Температура в Москве умеренная - плюс 17-19, по области - 15-20 выше ноля.

«Что касается дня завтрашнего, то пройдет холодный атмосферный фронт, вероятность ливневых дождей повысится. Ночью плюс 6-11, днем плюс 15-20, ветер восточного и северо-восточного направлений 4-9 метров в секунду. Завтра местами по столице прогремят слабые грозы», - сообщил Евгений Тишковец.

Со вторника дожди разной интенсивности прольются над Москвой и областью с небольшим перерывом в четверг. К концу недели ливни по ночам возобновятся, добавил синоптик.

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