В Москве возложили цветы к памятнику «Пограничникам Отечества»

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В Москве состоялось возложение цветов и венков к памятнику «Пограничникам Отечества» в Устьинском сквере в день 105-летия со дня учреждения пограничной службы. В нем приняли участие представители Пограничной службы ФСБ России, ветераны-пограничники, члены их семей и воспитанники движения «Юные друзья пограничников».

Ранее, 27 мая, прошел торжественный ритуал «Боевой расчет» под эгидой «Российского Совета ветеранов пограничной службы».

Напомним, сегодня, 28 мая, в России отмечается День пограничника. Президент России Владимир Путин в своем поздравлении военного и гражданского персонала заявил, что пограничная служба ФСБ России должна надежно прикрывать наши границы вблизи специальной военной операции.