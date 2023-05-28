Сигнал тревоги прозвучал в Киеве и других областях Украины

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В ночь на воскресенье в Украине вновь объявили воздушную тревогу. Первые сигналы прозвучали в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Черниговской и Киевской областях. Кроме того, тревога была и на подконтрольной Украине части Херсонской области.

Позже жители услышали сигнал в столице, городе Киеве (в 1:05 по московскому времени), а также в Сумской (в 00:54 по московскому времени) и Житомирской (в 1:04 по московскому времени) областях. Об этом сообщают РИА Новости.

Воздушную тревогу в Украине объявляют практически каждый день. 26 мая сигнал звучал на большей части территории страны.