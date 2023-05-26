На большей части Украины объявлена воздушная тревога

© Фото: Ferdinand Hollweck imageBROKER.com Globallookpress

В ночь на пятницу сигнал тревоги прозвучал в 12 регионах Украины, в том числе в украинской столице.

К полуночи воздушная тревога была объявлена в Сумской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях, позже сигнал прозвучал еще в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

К трем часам ночи тревога была объявлена в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской и Черкасской областях. Также к этому часу сигнал затронул украинскую столицу. Об этом сообщает ТАСС.

Несколькими днями ранее воздушную тревогу объявили в восьми областях Украины. Первый сигнал прозвучал в Харьковской области в 22:56.