На большей части Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога звучит в том числе в столице Украины - Киеве.
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В ночь на пятницу сигнал тревоги прозвучал в 12 регионах Украины, в том числе в украинской столице.
К полуночи воздушная тревога была объявлена в Сумской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях, позже сигнал прозвучал еще в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.
К трем часам ночи тревога была объявлена в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской и Черкасской областях. Также к этому часу сигнал затронул украинскую столицу. Об этом сообщает ТАСС.
Несколькими днями ранее воздушную тревогу объявили в восьми областях Украины. Первый сигнал прозвучал в Харьковской области в 22:56.