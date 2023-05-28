ВС РФ пресекли попытку националистов вернуть утраченные территории под Красным Лиманом

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Украинские националисты из 66-й механизированной и 96-й десантно-штурмовой бригад предприняли попытку вернуть утраченные позиции. Они попытались атаковать на Невском участке и в районе Серебрянского лесничества. Об этом сообщил начальник пресс-центра российской группировки «Центр» Александр Савчук.

Атака была отражена огнем артиллерии и ударами авиации. Противник понес значительные потери.

Также тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» поразили места скопления техники и опорные пункты врага на Краснолиманском направлении. Расчеты ЗРК «Тор-М1» и «Стрела-10» уничтожили снаряд РСЗО HIMARS и беспилотники под Кременной и Червоной Дибровой. Су-34 сбросили бомбы на опорный пункт противника в районе Серебрянки.

Ранее бойцы ВС РФ уничтожили польскую самоходную гаубицу Krab при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» на Южнодонецком направлении. Также средствам ПВО удалось сбить беспилотники «Валькирия» и «Фурия».

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов