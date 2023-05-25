Минобороны: ВС РФ пресекли действия четырех украинских разведгрупп на Купянском направлении

За сутки противник потерял на данном направлении до 190 человек, три автомобиля, а также гаубицу Д-30.

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Российские военные пресекли действия четырех украинских разведгрупп на Купянском направлении, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В районах населенных пунктов Новомлынск, Синьковка Харьковской области, Ивановка Донецкой Народной Республики и Розовка Луганской Народной Республики пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп», - сказал он.

Суточные потери вооруженных формирований Украины на этом направлении в живой силе составили до 190 человек, уничтожены несколько единиц техники, включая буксируемую гаубицу Д-30.

Также представитель российского оборонного ведомства доложил об уничтожении до 270 украинских боевиков на Донецком направлении.

Как утверждает Конашенков, за все время спецоперации украинская сторона потеряла более 650 самолетов и вертолетов, более 4 300 беспилотников, почти 9 300 танков и бронемашин.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.