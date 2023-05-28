Снайперы на крышах и подарки детям: Эрдоган проголосовал на выборах в Турции
Реджеп Тайип Эрдоган проголосовал во втором туре президентских выборов в Турции и вручил подарки детям, пришедшим на избирательный участок.
Голосовать Эрдоган приехал в избирательный участок по месту жительства. Отдать свой голос вместе с действующим лидером Турции и выразить ему свою поддержку собралась большая очередь местных жителей.
В целях обеспечения безопасности Реджепа Тайипа Эрдогана рядом с избирательным участком были представители силовых структур, бронетехника и снайперы на крышах соседних зданий.
Детям, которые пришли на избирательный участок вместе с родителями, Эрдоган лично подарил игрушки - девочкам кукол, а мальчикам машинки. Некоторым голосующим были вручены продуктовые наборы.
Ранее корреспондент «Звезды» выяснила, что думают избиратели о кандидатах в президенты Турции, которые идут практически на равных.