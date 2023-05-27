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В ожидании великолепного века: кого из кандидатов в президенты Турции поддерживает народ

Россина Бодрова
Анастасия Бобылева
19:16 27.05.2023
Кандидаты в президенты Турции идут практически на равных. Корреспондент «Звезды» выяснила, что думают о них обоих сами избиратели.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Турции завершилась официальная агитация перед днем голосования во втором туре президентских выборов. В Стамбуле последний митинг в поддержку действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана собрал десятки тысяч человек. Корреспондент «Звезды» Россина Бодрова в Стамбуле разыскала соседей Эрдогана по району, узнала, что готовила ему на обед мама и какие шансы у каждого из претендентов на победу.

Ни элитных небоскребов, ни дорогих высоток, простой район Касым Паша, где прошла юность действующего президента. На одной из улиц люди признавались и говорили прямо: я лично знаком с Эрдоганом.

Мехмет Сахкол, владелец кафе, рассказал, что знает турецкого лидера уже почти 40 лет.

«Он очень любил айран, а его мама делала хлеб с маленькой рыбкой и всегда приносила ему на работу», - рассказал Сахкол.

И это то, каким видят Эрдогана его избиратели - человеком из народа.

И, если здесь многие голосуют за него, то в районе Бешикташ совсем иные настроения. Это район стамбульских «кемалистов», так называют движение тех, кто поддерживает оппозицию.

В первом туре жители этой части города отдали Кылычдароглу наибольшее количество голосов. Турецкие социологические агентства дают разные прогнозы, по одним из них Кемаль опередит соперника и выиграет выборы, правда с минимальным отрывом.

 Продавщица цветов Амет надеется, что конкурент президента Кылычдароглу сможет изменить жизнь в Турции к лучшему. Она собирается отдать голос именно ему.

«Кылычдароглу - хороший кандидат. Его поддерживают простые люди, как я. Он может что-то изменить для нас к лучшему, хотя бедные все равно остаются бедными, богатые богатыми, но... наверное, я отдам свой голос за него», - призналась она.

Сильнейшее соперничество, два кандидата, идущих практически на равных. Интрига сохраняется, предсказать результаты невозможно: избирательные участки откроются завтра, ранним утром.

Подробнее смотрите в сюжете Россины Бодровой.

Ранее «Звезда» опубликовала кадры митинга в поддержку действующего президента Турции. В нем участвовали десятки тысяч людей, сувениры с изображением Эрдогана расходились как горячие пирожки, а кто-то даже украсил наклейкой с ним свой автомобиль.

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