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Политолог Геворгян заявила о «британских ушах» в конфликте Ирана с Талибаном*

Вероника Волосунова
11:40 28.05.2023
Политолог и иранист Геворгян считает, что в конфликте Ирана с Талибаном* «торчат британские уши», потому что ситуация перекликается с желанием Великобритании дестабилизировать обстановку в Закавказье.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: Saifurahman Safi, XinHua, Globallookpress
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В объявлении Талибаном* (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) войны Ирану «торчат британские уши», поскольку оно  перекликается с желанием Великобритании дестабилизировать ситуацию на Южном Кавказе, чего исламская республика допустить не хочет. Об этом в беседе со «Звездой» заявила политолог и иранист Карине Геворгян.

«Вопрос, кому это выгодно. Безусловно, тем, кто хотел бы сорвать нормализацию ситуации на ближнем и среднем востоке. С моей точки зрения, там серьезно торчат британские уши», - заявила политолог.

Геворгян считает, что рассматривать произошедшее стоит намного шире, чем просто эпизод столкновения с талибами*.

«Это перекликается с тем, что именно британцы всячески пытаются создать ситуацию нестабильности на Южном Кавказе. Это факт. Эта ситуация крайне не устраивает Иран, который всячески продвигает свои интересы в этом регионе. Я замечу, что под давлением Лондона, как я понимаю, именно Баку де-факто разорвал отношения с Ираном», - отметила Геворгян.

По мнению политолога, конфликт с Талибаном* является попыткой отвлечения внимания Ирана от закавказского региона, где сейчас, в основном, сосредоточена часть вооруженных сил исламской республики.  

«Сейчас попытка оттянуть военное внимание иранцев, создать новый театр военных действий до того, как иранцы вмешаются в любую попытку дестабилизировать Закавказье, где бы это ни было, кстати», - добавила эксперт.

Геворгян назвала эту ситуацию неожиданной и неприятной, потому что высший управленческий эшелон талибов* ранее «довольно неплохо» договорился с федеральным.

Те силы, которые сейчас провоцируют Иран и делают заявления о том, что завоюют его за 24 часа, представляют персоналии, которые были известны своей маргинальностью еще в эпоху присутствия американцев, уточнила политолог.

Однако, по мнению политолога, иранцы со всем неплохо справятся.

«Я думаю, что сейчас в Тегеране происходят консультации на тему того, как справиться с этой бедой. Явно предпринимаются очень серьезные действия. Судя по всему усилены пограничные войска», - заключила политолог.

Ранее посол РФ в Таджикистане Сергей Григорьев заявил, что талибы* не выполнили своих обещаний при смене власти в Афганистане - продолжается активность террористов и производство наркотиков. 

* «Талибан» - организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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