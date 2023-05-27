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Умер олимпийский чемпион по гандболу Игорь Васильев

Вероника Волосунова
12:24 27.05.2023
О смерти спортсмена Игоря  Васильева сообщили в Федерации гандбола РФ.
Умер олимпийский чемпион по гандболу Игорь Васильев
© Фото: «Федерация гандбола России», rushandball.ru
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В возрасте 58 лет скончался олимпийский чемпион 1992 года по гандболу, заслуженный мастер спорта СССР Игорь Васильев. Об этом сообщает «360» со ссылкой на пресс-службу Федерации гандбола России.

«Печальная новость пришла в пятницу из Волгограда: умер бывший игрок Игорь Васильев. Мы выражаем соболезнование всем близким и родным Игоря Владимировича, Федерация гандбола скорбит», - следует из сообщения Федерации.

Пик профессиональной карьеры спортсмена пришелся на начало 90-х, когда с национальной командой Васильев в 1992 получил золото на Олимпийских играх, еще одно золото на чемпионате мира в 1993 и серебро чемпионата России в 1994.

После ее завершения олимпийский чемпион работал тренером в Германии, а затем вернулся в Россию в родной клуб «Каустик» на пост вице-президента, где работал до последних дней.

Ранее в Москве погибла трехкратная чемпионка России по гандболу Виктория Дивак. Ей было 29 лет. За день до трагедии гандболистка участвовала в матче против ЦСКА.

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