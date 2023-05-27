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Более 3,5 млн граждан Украины перешли через границы РФ с начала СВО

Вероника Волосунова
06:52 27.05.2023
Владимир Кулишов рассказал, что более 3,5 миллионов граждан Украины перешли на территорию России с начала проведения специальной военной операции.
Более 3,5 млн граждан Украины перешли через границы РФ с начала СВО
© Фото: Константин Михальчевский РИА Новости
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Более 3,5 миллионов украинских граждан пересекли границы России с начала проведения специальной военной операции. Об этом сообщил ТАСС руководитель Погранслужбы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.

«В связи с обострением гуманитарной ситуации в районах ведения боевых действий организован въезд лиц, вынужденно покинувших свои места проживания. С начала специальной военной операции на российскую территорию пропущено свыше трех с половиной миллионов украинских граждан», - рассказал Кулишов.

Ранее беженка рассказала об украинской организации «Белые ангелы», которая занималась похищением детей. По словам Ольги, она была вынуждена прятать сына, чтобы его не увезли в неизвестном направлении. Родителям, чьих детей похищали, приходилась догонять похитителей своими силами.

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