Более 3,5 млн граждан Украины перешли через границы РФ с начала СВО

Владимир Кулишов рассказал, что более 3,5 миллионов граждан Украины перешли на территорию России с начала проведения специальной военной операции.

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Более 3,5 миллионов украинских граждан пересекли границы России с начала проведения специальной военной операции. Об этом сообщил ТАСС руководитель Погранслужбы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.

«В связи с обострением гуманитарной ситуации в районах ведения боевых действий организован въезд лиц, вынужденно покинувших свои места проживания. С начала специальной военной операции на российскую территорию пропущено свыше трех с половиной миллионов украинских граждан», - рассказал Кулишов.

Ранее беженка рассказала об украинской организации «Белые ангелы», которая занималась похищением детей. По словам Ольги, она была вынуждена прятать сына, чтобы его не увезли в неизвестном направлении. Родителям, чьих детей похищали, приходилась догонять похитителей своими силами.