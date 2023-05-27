В стране и мире Украинские боевики выпустили шесть снарядов по Горловке Анастасия Бобылева Было выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра. © Фото: Сергей Батурин РИА Новости Читайте нас на: Украинские националисты выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки. Об этом информирует представительство ДНР в СЦКК. «Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19:00 - н.п. Дзержинск - н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено 6 снарядов калибром 152 мм», - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что украинские боевики выпустили по Горловке и Донецку 16 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров. Экспертное мнение и аналитика