Украинские боевики выпустили шесть снарядов по Горловке
Было выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
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Украинские националисты выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки. Об этом информирует представительство ДНР в СЦКК.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19:00 - н.п. Дзержинск - н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено 6 снарядов калибром 152 мм», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что украинские боевики выпустили по Горловке и Донецку 16 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров.