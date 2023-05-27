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Посольство России ответило на выпад США из-за размещения ядерного оружия в Белоруссии

Ирина Елагина
08:01 27.05.2023
В российской дипмиссии назвали перемещение ядерного оружия условием обеспечения безопасности страны.
Посольство России ответило на выпад США из-за размещения ядерного оружия в Белоруссии
© Фото: Михаил Тургиев, РИА Новости
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Перемещение ядерного оружия в Белоруссию отвечает требованиям безопасности России в условиях «гибридной войны», развязанной США, и негативная реакция Белого дома на эти меры предсказуема и возмутительна. Об этом говорится в комментарии посольства США, опубликованном в Telegram-канале миссии в ответ на резкое высказывание американского президента Джо Байдена о перемещении ядерного оружия из России в Белоруссию.

В публикации отмечено, что военно-техническое сотрудничество Москвы и Минска отвечает суверенному праву двух стран обеспечивать государственную безопасность. И выбор средств связан с «развязанной Вашингтоном против нас широкомасштабной гибридной войной».

«Вашингтону, прежде чем пенять на других, следовало бы заняться самоанализом. Соединенные Штаты на протяжении десятилетий держат внушительный арсенал своего ядерного оружия в Европе. Проводят с союзниками по НАТО "совместные ядерные миссии". Отрабатывают сценарии применения спецбоеприпасов против нашей страны», - говорится в публикации.

В комментарии подчеркивается, что при перемещении ядерного оружия контроль и решение о применении остаются в исключительном ведении Кремля.

Ранее сообщалось о достигнутой договоренности между Москвой и Минском о размещении тактического ядерного оружия и установленном сроке: до 1 июля  завершить строительство специального хранилища для этого типа вооружения в Белоруссии.

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