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РИА Новости: корабль «Иван Хурс» атаковали дроны западного производства

Вероника Волосунова
08:20 27.05.2023
Корабль «Иван Хурс» пытались атаковать дронами западного производства, которые запускались из военно-морского оперативного центра на Украине, открытого при участии США.
РИА Новости: корабль «Иван Хурс» атаковали дроны западного производства
© Фото: Александр Гальперин, РИА Новости
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Беспилотные катера, которыми Киев пытался атаковать корабль Черноморского флота РФ «Иван Хурс», были созданы на Западе. Кроме того, запускали их из военно-морского оперативного центра, открытого при участии Соединенных Штатов в Очакове, сообщили РИА Новости. 

«Данные аппараты запускались (Прим. ред. - для атаки на российский корабль) из военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове еще в 2018 году. Управление ими осуществлялось с использованием вмонтированных модулей спутникового интернета Starlink, полученных Киевом от США», - сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что целеуказание для беспилотников было осуществлено также американскими средствами разведки. Источник добавил, что дроны вряд ли был произведены на Украине. По его словам, об этом говорит их внешний вид, который сильно отличается от украинских дронов типа «Микола», которые собираются из деталей, поставленных Киеву натовцами.

В свою очередь это свидетельствует о незадекалрированной для западной общественности партии новых морских БПЛА именно западного производства, добавил источник. Предположительно, заявил он, за этим может стоять Великобритания, которая обладает большим опытом создания и применения подобных систем.

Выбор места атаки говорит о курсе на эскалацию российско-украинского конфликта, а также о его расширении, считает источник. По его словам, масштабное накачивание Украины оружием, поддержка режима в Киеве и обеспечение украинских боевиков разведданными для ударов по военным объектам РФ все больше втягивает участников НАТО в конфликт и может стать причиной прямого столкновения с Россией.

Напомним, 24 мая в 5:30 утра в районе пролива Босфор Украина направила в сторону российского корабля «Иван Хурс», который занимается охраной газопроводов РФ в Турции, три беспилотных катера. Были опубликованы кадры их уничтожения. Решение об охране газопроводов в этом регионе было принято после диверсии на «Северных потоках» в сентябре прошлого года.

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