В Посольстве РФ в США заявили, что Россия и Белоруссия имеют право обеспечивать свою безопасность

Посольство сделало такое заявление в связи с развязанной Вашингтоном против России и Белоруссии широкомасштабной войной.

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В Посольстве России в США заявили, что Россия и Белоруссия имеют право обеспечивать свою безопасность теми мерами, которые посчитают необходимыми. Это суверенное право в условиях развязанной Вашингтоном широкомасштабной войны.

«Подчеркнем, что обеспечение своей безопасности теми средствами, которые мы считаем необходимыми, является суверенным правом России и Белоруссии в условиях развязанной Вашингтоном против нас широкомасштабной гибридной войны», - сообщили в посольстве.

Ранее посол РФ в США выразил надежду на то, что Америка осознает необходимость взаимоуважительных отношений между странами.