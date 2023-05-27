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Байден заявил, что его дом станет пуленепробиваемым

Елизавета Егорова
06:10 27.05.2023
Секретные службы будут делать дом Байдена пуленепробиваемым в течение пяти недель.
Байден заявил, что его дом станет пуленепробиваемым
© Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP Keystone Press Agency Globallookpress
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Представители Секретной Службы США трудятся над тем, чтобы сделать дом американского президента Джо Байдена пуленепробиваемым. Пока не ясно, о каком именно доме идет речь.

«Причина, по которой я еду в Кэмп-Дэвид, состоит в том, что <...> Секретная служба сейчас работает над моим домом, делает дом пуленепробиваемым. Они сказали, что я не смогу вернуться в течение пяти недель», - цитирует ТАСС слова американского президента.

В прошлом году злоумышленник, напавший на мужа спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, также планировал атаки на сына Байдена. Преступник заявил в суде, что в Вашингтоне «царит зло».

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