Байден заявил, что его дом станет пуленепробиваемым
Секретные службы будут делать дом Байдена пуленепробиваемым в течение пяти недель.
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Представители Секретной Службы США трудятся над тем, чтобы сделать дом американского президента Джо Байдена пуленепробиваемым. Пока не ясно, о каком именно доме идет речь.
«Причина, по которой я еду в Кэмп-Дэвид, состоит в том, что <...> Секретная служба сейчас работает над моим домом, делает дом пуленепробиваемым. Они сказали, что я не смогу вернуться в течение пяти недель», - цитирует ТАСС слова американского президента.
В прошлом году злоумышленник, напавший на мужа спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, также планировал атаки на сына Байдена. Преступник заявил в суде, что в Вашингтоне «царит зло».