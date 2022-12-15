В полиции рассказали, что напавший на мужа Пелоси собирался атаковать сына Байдена и Тома Хэнкса

Преступник заявил на допросе, что в Вашингтоне «царит зло».

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Напавший на мужа спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси мужчина планировал атаки на сына президента Джо Байдена и актера Тома Хэнкса. Об этом филиалу телекомпании CBS в Сан-Франциско сообщили в полиции.

По словам сержанта Карлы Херли, допрашивавшей злоумышленника Дэвида Депепи, помимо Пола Пелоси он хотел совершить атаки на Хантера Байдена, актера Тома Хэнкса и губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома.

В суде по делу Депепи при даче показаний Херли отметила, что преступник говорил ей, что в Вашингтоне «царит зло».

«Они лгут каждый день. Они совершают одно преступление и затем другое, одно и затем другое», - процитировала она Депепи.

Судья Высшего суда округа Сан-Франциско Стивен Мерфи постановил, что собрано достаточно доказательств для продолжения разбирательства в отношении мужчины по всем пунктам обвинения, включая покушение на убийство, уточняет ТАСС.

В конце октября Депепи ворвался в дом четы Пелоси в Сан-Франциско и напал на мужа спикера палаты представителей. После нападения мужчина перенес операцию на черепе из-за образовавшейся там трещины.