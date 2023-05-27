Сигнал тревоги прозвучал в шести украинских областях
Воздушную тревогу объявили ближе к четырем часа утра по московскому времени.
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В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу. В частности, сигнал прозвучал в Одесской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой и Черкасской областях Украины. Также тревогу объявили на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.
По сообщению РИА Новости, жители услышали тревожный сигнал в ночь на субботу в промежутке с 3:46 по 3:48 по московскому времени.
Днем ранее воздушная тревога была объявлена на большей части территории Украины, в том числе в столице, городе Киеве.