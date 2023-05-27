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Киссинджер заявил, что Япония может создать собственное оружие массового уничтожения

Елизавета Егорова
03:54 27.05.2023
По мнению политика, Япония может создать оружие массового уничтожения в качестве ответа на усиление позиций Китая.
Киссинджер заявил, что Япония может создать собственное оружие массового уничтожения
© Фото: Bao Dandan Xinhua Globallookpress
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Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер спрогнозировал создание Японией оружия массового уничтожения. Страна может разработать его в течение трех, пяти или семи лет.
В ближайшее время Китай может занять доминирующие позиции в Азии, и Японии с Индией придется с этим считаться. В ответ на усиление позиций КНР Япония может реализовать оружие массового уничтожения. Слова политика приводят РИА Новости.

Ранее Киссинджер заявлял, что большинство современных стран потеряли ориентиры и пытаются подстроиться под текущую политическую обстановку.

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