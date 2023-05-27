Киссинджер заявил, что ряд ведущих стран потеряли ориентиры в новой политической обстановке

Политик отметил, что у большинства стран нет ориентиров и они пытаются подстроиться под новые политические условия.

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Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что правительства в большинстве ведущих стран мира не имеют ориентиров и пытаются адаптироваться к текущей обстановке.

«(Почти все) крупные страны... задаются вопросом о своем базовом ориентире. У большинства из них нет внутренних ориентиров, и они находятся в процессе изменения или адаптации к новым обстоятельствам», - цитируют РИА Новости слова бывшего американского политика.

Киссинджер отметил, что сейчас в мире царит беспорядок.

Ранее политик заявлял, что вторая холодная война окажется страшнее первой. Она может начаться между Вашингтоном и Пекином.