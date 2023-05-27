Захарова заявила, что на блокировку счетов российских СМИ в Германии последует ответ Москвы
Мария Захарова указала, что предпринимается масса шагов русофобского характера против России.
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Москва вынуждена реагировать на антироссийские шаги Берлина. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова агентству DPA, указав, что в Германии снова были заблокированы счета российских СМИ.
Кроме того, она отметила, что Москва не является инициатором недружественных отношений.
«Предпринимается масса шагов против России русофобского характера», - цитирует ТАСС Марию Захарову.
Ранее Мария Захарова назвала насмешку над геноцидом жителей Донбасса самой большой ошибкой канцлера Германии Олафа Шольца. Такое высказывание немецкий лидер допустил на Мюнхенской конференции по безопасности в прошлом году.