Захарова заявила, что на блокировку счетов российских СМИ в Германии последует ответ Москвы

Мария Захарова указала, что предпринимается масса шагов русофобского характера против России.

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Москва вынуждена реагировать на антироссийские шаги Берлина. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова агентству DPA, указав, что в Германии снова были заблокированы счета российских СМИ.

Кроме того, она отметила, что Москва не является инициатором недружественных отношений.

«Предпринимается масса шагов против России русофобского характера», - цитирует ТАСС Марию Захарову.

Ранее Мария Захарова назвала насмешку над геноцидом жителей Донбасса самой большой ошибкой канцлера Германии Олафа Шольца. Такое высказывание немецкий лидер допустил на Мюнхенской конференции по безопасности в прошлом году.