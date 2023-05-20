Захарова назвала насмешку над геноцидом жителей Донбасса самой большой ошибкой Шольца

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Высмеивание геноцида жителей Донбасса - самая большая ошибка канцлера Германии Олафа Шольца, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью Томасу Рёперу. Соответствующее высказывание Шольц допустил на Мюнхенской конференции по безопасности в 2022 году.

Вина немецкого политика не в том, что он не верит или думает иначе, сказала Захарова. По ее словам, каждый человек свободен в своих взглядах на жизнь, и у каждого могут быть сомнения. Но нельзя смеяться над горем людей, которые год за годом теряют близких, и кто умолял помочь им разрешить ситуацию, которую спровоцировал Запад.

Шольц войдет в историю и в Германии, но и во всем мире как человек, который «смеялся над горем людей», сказала Захарова.

Олаф Шольц во время своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности в 2022 году язвительно высказался о геноциде населения Донбасса, который устроили силы киевского режима. Канцлер Германии заявил, что «НАТО - не агрессивная организация», и что «слова о том, что на Донбассе происходит геноцид - это, конечно, смешно».

После этого официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва направит Берлину материалы о массовых захоронениях в Донбассе.