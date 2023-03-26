Киссинджер: вторая холодная война будет опаснее первой

По мнению политика, новая холодная война может начаться между Вашингтоном и Пекином.

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Вторая холодная война будет намного опаснее первой. Таким мнением с испанской газетой Mundo поделился экс-госсекретарь США Генри Киссинджер.

Новое противостояние может начаться между Вашингтоном и Пекином, заявил политик. С его слов, экономика обеих стран сопоставима, чего не было в первую холодную войну. Ждать от Китая, что он «вестернизируется» также не приходится, добавил Киссинджер.

Годом ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что гегемонизм, блоковая конфронтация и менталитет холодной войны подрывают мир в XXI веке. Китайский лидер уверен в том, что политика грубой силы ставит под угрозу мир во всем мире.