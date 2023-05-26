Националисты выпустили по Донецку и Горловке 16 снарядов

Всего было выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра и 11 снарядов калибром 155.

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Украинские боевики в ночь на пятницу выпустили 16 снарядов по Донецку и Горловке. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов в своем Telegram-канале.

Было выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра в Калининском районе Горловки и 11 снарядов калибром 155 миллиметров в Петровском и Кировском районах Донецка.

Ранее украинские боевики обстреляли жилой дом в Киевском районе Донецка. В ходе обстрела был ранен 13-летний мальчик. Его сестра рассказала, что парню ампутируют ногу.