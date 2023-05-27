В этом году в Мариуполе восстановят 70 километров дорог

По словам главы города, ремонтно-восстановительные работы будут выполнены в два этапа.

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В Мариуполе планируется восстановить порядка 70 километров дорог в 2023 году. Об этом сообщил глава администрации города Олег Моргун во время прямой линии с жителями.

Согласно словам главы города, ремонтно-восстановительные работы охватывают 53 участка дорожно-транспортной сети Мариуполя и будут выполнены в два этапа.

Кроме того, сообщается, что строители также проведут работы по замене бордюрных ограждений, опор освещения и знаков дорожного движения и других элементов дорожной инфраструктуры.

Ранее президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия трамвайных путей в Мариуполе. Глава Российского государства отметил, что мирная жизнь возвращается в Мариуполь и он держит это под личным контролем.