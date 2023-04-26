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Компания ispace заявила о провале миссии ОАЭ на Луну

Ирина Елагина
05:27 26.04.2023
Данные о расходе топлива модуля Hakuto-R с луноходом на борту свидетельствуют о том, что космический корабль упал и разбился.
Компания ispace заявила о провале миссии ОАЭ на Луну
© Фото: Boris Roessler dpa Globallookpress
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Японская компания ispace, запустившая к Луне модуль Hakuto-R с эмиратиским луноходом «Рашид» на борту, заявила о неудаче лунной миссии.

«Успех девятого этапа миссии более недостижим», - приводит РИА Новости заявление частной космической компании.

В компании рассказали, что за несколько мгновений до запланированного спуска агрегата на поверхность Луны, буквально в 10 метрах от спутника Земли, связь с модулем исчезла, хотя он должен был передавать сигнал и после прилунения.

Эксперты предполагают, что около лунной поверхности модуль перевернулся, упал и взорвался, совершив жесткую посадку. В пользу этой версии говорят данные об уровне двигательного топлива.

«Инженеры ispace отслеживали уровень двигательного топлива, скорость его убывания резко возросла. После этого произошла потеря связи. На основании этих данных было определена высокая вероятность того, что посадочный модуль совершил жесткую посадку на поверхность Луны», - отметили в компании.

Ранее сообщалось, что японский модуль Hakuto-R с арабским луноходом исчез с радаров Центра управления в Нихонбаши в 10 метрах от Луны 25 апреля.

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