Разведывательный корабль ЧФ «Иван Хурс» прибыл в пункт постоянного базирования в Севастополе

В пункте базирования корабль пополнит материальные запасы, после чего продолжит выполнение задач по предназначению.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Разведывательный корабль Черноморского флота «Иван Хурс» прибыл в пункт постоянного базирования в Севастополе после выполнения специальных задач в акватории Черного моря.

В пункте базирования корабль пополнит материальные запасы, после чего продолжит выполнение задач по предназначению.

24 мая в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор корабль атаковали три украинских беспилотных быстроходных катера. Они были уничтожены огнем из штатного вооружения корабля «Иван Хурс» - 14,5 мм турельных пулеметных установок.

Все катера противника были уничтожены в результате безуспешной атаки.

Экипаж разведывательного корабля Черноморского флота «Иван Хурс» с конца апреля текущего года выполнял задачи по обеспечению безопасности функционирования газовых трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в исключительной экономической зоне Турецкой Республики в акватории Черного моря.

Кроме того, российский корабль вел мониторинг надводной обстановки в юго-западной части Черного моря с целью обеспечения безопасности судоходства в рамках «Зерновой сделки».

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения украинских беспилотных катеров в районе пролива Босфор.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.