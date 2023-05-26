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Разведывательный корабль ЧФ «Иван Хурс» прибыл в пункт постоянного базирования в Севастополе

20:13 26.05.2023
В пункте базирования корабль пополнит материальные запасы, после чего продолжит выполнение задач по предназначению.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Разведывательный корабль Черноморского флота «Иван Хурс» прибыл в пункт постоянного базирования в Севастополе после выполнения специальных задач в акватории Черного моря.

В пункте базирования корабль пополнит материальные запасы, после чего продолжит выполнение задач по предназначению.

24 мая в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор корабль атаковали три украинских беспилотных быстроходных катера. Они были уничтожены огнем из штатного вооружения корабля «Иван Хурс» - 14,5 мм турельных пулеметных установок.

Все катера противника были уничтожены в результате безуспешной атаки.

Экипаж разведывательного корабля Черноморского флота «Иван Хурс» с конца апреля текущего года выполнял задачи по обеспечению безопасности функционирования газовых трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в исключительной экономической зоне Турецкой Республики в акватории Черного моря.

Кроме того, российский корабль вел мониторинг надводной обстановки в юго-западной части Черного моря с целью обеспечения безопасности судоходства в рамках «Зерновой сделки».

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения украинских беспилотных катеров в районе пролива Босфор.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

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Разведывательный корабль ЧФ «Иван Хурс» прибыл в пункт постоянного базирования в Севастополе
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