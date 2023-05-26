Разведывательный корабль ЧФ «Иван Хурс» прибыл в пункт постоянного базирования в Севастополе
Разведывательный корабль Черноморского флота «Иван Хурс» прибыл в пункт постоянного базирования в Севастополе после выполнения специальных задач в акватории Черного моря.
В пункте базирования корабль пополнит материальные запасы, после чего продолжит выполнение задач по предназначению.
24 мая в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор корабль атаковали три украинских беспилотных быстроходных катера. Они были уничтожены огнем из штатного вооружения корабля «Иван Хурс» - 14,5 мм турельных пулеметных установок.
Все катера противника были уничтожены в результате безуспешной атаки.
Экипаж разведывательного корабля Черноморского флота «Иван Хурс» с конца апреля текущего года выполнял задачи по обеспечению безопасности функционирования газовых трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в исключительной экономической зоне Турецкой Республики в акватории Черного моря.
Кроме того, российский корабль вел мониторинг надводной обстановки в юго-западной части Черного моря с целью обеспечения безопасности судоходства в рамках «Зерновой сделки».
Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения украинских беспилотных катеров в районе пролива Босфор.
Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.