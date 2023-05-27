Как отметил полковник Макгрегор, Россия «сильна как никогда» и ждет подходящего момента, чтобы победить на поле боя.

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Россия ждет, когда Украина истощит ресурсы своих вооруженных сил, чтобы одержать победу на поле боя. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Он отметил, что сейчас РФ «сильна как никогда» и имеет мощную армию. По его словам, Киев не сможет совладать с ней.

«Они ждут, когда украинцы израсходуют последние имеющиеся в их распоряжении силы на очередную бессмысленную контратаку. И когда их наконец-то отправят сражаться, то они будут главенствовать на поле боя», - рассказал Макгрегор.

Ранее он заявил, что в украинском конфликте у Москвы не было выбора. К этому привела политика Вашингтона, не желающего считаться с чужими интересами, считает полковник.