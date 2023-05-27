Сотрудники МЧС РФ познакомили посетителей Парка Победы с работой пожарных и спасателей

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В преддверии празднования дня пожарной охраны Москвы в рамках проекта «Выходные в Парке Победы» на Поклонной горе, сотрудники МЧС России провели тематический выходной, где познакомили жителей и гостей столицы с работой пожарных и спасателей.

На открытии мероприятия выступил Показательный оркестра МЧС России.

Посетители Парка Победы получили возможность познакомиться с пожарно-спасательной техникой и оборудованием. В частности гости Парка увидели пожарно-спасательные мотоциклы, посетили историческую экспозицию пожарного вооружения и экипировки.

Кроме того, для посетителей были организованы различные интерактивные программы. Так гости мероприятия учились быстро и правильно надевать боевую одежду, вязать пожарные узлы, оказывать первую помощь и осуществлять боевое развертывание, ориентироваться на местности и изучали основы картографии и радиосвязи.

Также сотрудники Центра провели уроки по безопасным навыкам и безопасному интернету.

Ранее мы рассказывали, как сотрудники МЧС трижды чуть не попали под лавину, спасая туристов на Эльбрусе. Спасатели 25 мая туристов эвакуировали с Эльбруса и доставили в безопасное место.