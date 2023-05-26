Опубликованы кадры пожара на складе в Ростове-на-Дону

К тушению привлечены 70 человек и 23 единицы техники от РСЧС.

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В Ростове-на-Дону загорелся склад. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Ростовской области.

На опубликованных кадрах видно, как огромное облако дыма тянется на километры от склада. По имеющимся данным, площадь пожара составила около 800 квадратных метров. К тушению привлечены 70 человек и 23 единицы техники от РСЧС.

Ранее сообщалось о крупном пожаре на строительном рынке в Одинцово. Огонь накрыл площадь в 1 800 «квадратов», однако сотрудники МЧС России вскоре ликвидировали его.