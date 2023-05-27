МО РФ: средства ПВО перехватили две ракеты Storm Shadow и 19 снарядов HIMARS

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Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow производства Великобритании. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Также были сбиты 19 снарядов системы залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM. Также были уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской области.

Ранее средства ПВО перехватили еще две вражеские крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Также за сутки были перехвачены оперативно-тактическая ракета «Гром-2» и 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов