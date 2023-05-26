МО РФ: средства ПВО перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow

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Российские средства противовоздушной обороны перехватили две вражеские крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow британского производства. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Также за сутки были перехвачены оперативно-тактическая ракета «Гром-2» и 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. В районах населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик, а также Харьковской, Херсонской и Запорожской областей были перехвачены 20 беспилотных летательных аппаратов противника.

Ранее украинские боевики нанесли удар по предприятию полимерных изделий «Полипак» и мясоперерабатывающему комбинату «Милам» в городе Луганск ракетами Storm Shadow. Таким образом, киевский режим поступил вопреки заявлениям официального Лондона, согласно которым данные ракеты не должны применяться для ударов по гражданским объектам.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.