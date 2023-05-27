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Патриарх Кирилл отстранил от службы протоиерея Калинина

Ирина Елагина
14:23 27.05.2023
Причиной отставки стало несогласие с решением о перенесении в храм Христа Спасителя иконы Святая Троица Андрея Рублева.
Патриарх Кирилл отстранил от службы протоиерея Калинина
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
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Глава экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ протоиерей Леонид Калинин лишился должности. Указ от увольнении подписал 26 мая Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Об этом сообщает пресс-служба патриархии.

Как уточнили в патриархии, причиной отставки священнослужителя стало его несогласие с решением о перенесении в храм Христа Спасителя иконы Святая Троица Андрея Рублева.

«В связи с воспрепятствованием принесению в кафедральный соборный Храм Христа Спасителя г. Москвы иконы Святая Троица преподобного Андрея Рублева для молитвенного поклонения в праздник Святой Пятидесятницы», - уточняется в релизе.

Икона Андрея Рублева будет выставлена в главном православном храме России 4 июня, когда будет отмечаться один из главных христианских праздников - день Святой Троицы.

Ранее сообщалось о решении президента России Владимира Путина вернуть на год икону Святой Троицы кисти Андрея Рублева в Свято-Сергиевскую лавру.

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