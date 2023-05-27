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В результате столкновения четырех автомобилей и грузовика в Мытищах погиб человек

Вероника Волосунова
13:48 27.05.2023
При столкновении пяти транспортных средств в Мытищах погиб один человек, еще четверо пострадали.
© Видео: Вышка, ВКонтакте © Фото: Вышка, ВКонтакте
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В ДТП, произошедшем в субботу утром в Мытищах, пострадали четыре человека и один погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе областного главка МЧС РФ.

По предварительным данным, водитель грузовика столкнулся с четырьмя машинами, которые стояли в попутном направлении, ожидая разрешающего движение сигнала светофора.

ДТП произошло на пересечении Волковского шоссе и улицы Мира. Обошлось без возгораний. Движение затруднено. Обстоятельства произошедшего выясняются.

© Вышка, ВКонтакте

На фото из сообщества «Вышка» ВКонтакте видно, что ставшие участниками аварии транспортные средства получили серьезные повреждения, в том числе одна машина перевернулась.

Ранее были опубликованы кадры с места страшной аварии в Ялте с участием КамАЗа. Одной из причин, по предварительным данным, является отказ тормозов. КамАЗ врезался в здание абонентского отдела местной компании, оказывающей коммунальные услуги. После столкновения раздались взрывы. 

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