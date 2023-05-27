В результате столкновения четырех автомобилей и грузовика в Мытищах погиб человек

При столкновении пяти транспортных средств в Мытищах погиб один человек, еще четверо пострадали.

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В ДТП, произошедшем в субботу утром в Мытищах, пострадали четыре человека и один погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе областного главка МЧС РФ.

По предварительным данным, водитель грузовика столкнулся с четырьмя машинами, которые стояли в попутном направлении, ожидая разрешающего движение сигнала светофора.

ДТП произошло на пересечении Волковского шоссе и улицы Мира. Обошлось без возгораний. Движение затруднено. Обстоятельства произошедшего выясняются.