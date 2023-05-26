Опубликованы кадры с места страшной аварии в Ялте с участием КамАЗа

© Видео: Telegram, @krimski © Фото: Telegram, @krimski

В Ялте на улице Блюхера КамАЗ выехал за пределы проезжей части и врезался в постройку абонентского отдела местной коммунальной компании. Причиной дорожно-транспортного происшествия стал отказ тормозов.

По словам очевидцев, на месте аварии после столкновения раздались взрывы. Предварительно, сдетонировал газовый баллон.

Согласно предварительной информации, пострадали четыре человека, трое из которых являются сотрудниками коммунального предприятия, куда влетел КамАЗ. На данный момент они находятся в больнице, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Движение транспорта после аварии ограничено с двух сторон дороги.