Трехкратная чемпионка России по гандболу Виктория Дивак погибла в Москве

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Трехкратная чемпионка Российской Федерации по гандболу Виктория Дивак скончалась в возрасте 29 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России.

Причины смерти спортсменки не уточняются. Днем ранее российская спортсменка участвовала в домашнем матче против ЦСКА.

Виктория Дивак свою карьеру начала в волгоградском клубе «Динамо-Синара», с которым трижды одерживала победу на чемпионате России. После гандболистка выступала в краснодарской «Кубани», немецком «Халле-Нойштадт», французском «Ахенхайм Трухтерсхайм» и белорусском «Гомеле». В 2021 году российская гандболистка стала выступать в «Астраханочке».

Федерация гандбола России выразила глубокие соболезнования родным и близким спортсменки.