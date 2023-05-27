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Сергей Лавров назвал Украину террористическим государством

Ирина Елагина
12:26 27.05.2023
Министр иностранных дел резко ответил на угрозы Киева в адрес российского президента.
Сергей Лавров назвал Украину террористическим государством
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Globallookpress
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Угрозы в адрес российского президента со стороны официального Киева свидетельствуют о превращении Украины в террористическое государство. Об этом министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».

«Это террористическое государство», - подчеркнул Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства уточнил, что киевские власти «сами себя вводят в это качество».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что угрозы со стороны Киева не отразятся на работе ФСО, так как «наши службы безопасности знают свою работу и знают, что они делают».

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