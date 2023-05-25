Песков заявил, что служба безопасности Путина «знает свою работу»

Дмитрий Песков дал оценку работе службы безопасности главы государства в связи с угрозами в адрес Владимира Путина со стороны Киева.

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Угрозы со стороны Киева в адрес российского президента Владимира Путина не повлияют на работу службы безопасности главы государства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на выпады со стороны Украины.

«Поверьте, наши службы безопасности знают свою работу и знают, что они делают», - заявил Песков в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».

Ранее Песков отметил, что Украина несет ответственность за атаку дронов на Кремль и не важно, какое именно подразделение киевского режима организовало эту диверсию.



