Автор статьи на китайском портале Sohu считает, что ядерное оружие в Белоруссии станет сдерживающим фактором для НАТО.

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Размещение российского ядерного оружия на территории Белоруссии заставит Украину «дрожать от страха». Такое мнение выразил автор статьи на китайском портале Sohu.

«Если там будет размещен "Искандер-М" с ядерными бомбами, то Украина точно задрожит от страха», - говорится в тексте.

На портале напомнили о размещении Соединенными Штатами ядерных боеголовок на множестве баз своих союзников в Европе. Появление тактического ядерного оружия в Белоруссии сможет составить конкуренцию и оказать сдерживающий эффект, поскольку Киев находится рядом с границей постсоветской республики, добавил автор.

Отмечается, что предпринять какие-либо действия против решения Минска и Москвы Запад не может, кроме критики и пустых угроз. Автор резюмировал, что если ранее, когда у Белоруссии не было ядерного оружия, НАТО не осмеливались ее трогать, то теперь и вовсе не станет действовать опрометчиво.

Ранее Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ядерные угрозы Североатлантического альянса вынуждают Россию и Белоруссию принимать ответные меры, включая размещение ядерного оружия на территории постсоветской республики.