В КНР рассказали, что заставит Киев дрожать от страха
Размещение российского ядерного оружия на территории Белоруссии заставит Украину «дрожать от страха». Такое мнение выразил автор статьи на китайском портале Sohu.
«Если там будет размещен "Искандер-М" с ядерными бомбами, то Украина точно задрожит от страха», - говорится в тексте.
На портале напомнили о размещении Соединенными Штатами ядерных боеголовок на множестве баз своих союзников в Европе. Появление тактического ядерного оружия в Белоруссии сможет составить конкуренцию и оказать сдерживающий эффект, поскольку Киев находится рядом с границей постсоветской республики, добавил автор.
Отмечается, что предпринять какие-либо действия против решения Минска и Москвы Запад не может, кроме критики и пустых угроз. Автор резюмировал, что если ранее, когда у Белоруссии не было ядерного оружия, НАТО не осмеливались ее трогать, то теперь и вовсе не станет действовать опрометчиво.
Ранее Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ядерные угрозы Североатлантического альянса вынуждают Россию и Белоруссию принимать ответные меры, включая размещение ядерного оружия на территории постсоветской республики.