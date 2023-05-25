Артиллеристы при помощи «Малышки» и «Надежды» сожгли националистов в ЛНР

Цели артиллеристов - укрытая в блиндажах и окопах пехота украинских националистов. В этом им помогают гаубица Д-30 и беспилотник.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Артиллерист подбегает со снарядом к буксируемой гаубице Д-30. Вставляет в нее снаряд и отбегает. Орудие производит громкий выстрел. Корреспондент «Звезды» Игорь Лапик посмотрел на работу артиллеристов в Луганской Народной Республике.

«И вот наводчик, наверно, уже в тысячный раз в своей жизни дергает спусковой рычаг. Расстояние до цели в этот раз где-то 11 километров. Снаряд преодолеет это расстояние где-то за секунд 20. У артиллеристов всегда есть работа, всегда есть плановые цели. В основном, это укрытая в блиндажах и окопах пехота неприятеля. Ну и для собственной безопасности наши воины вырыли здесь такую разветвленную сеть окопов, чтобы в случае чего укрыться от ответного вражеского огня», - показал корреспондент.

Орудие, получившее от артиллеристов ласковое имя «Малышка», работает безотказно и днем, и ночью. Воздух содрогается от ее грохота. Командир орудия с позывным Лавр рассказал, почему орудию дали такое прозвище.

«"Малышка" - это просто так назвали орудие, потому что оно нас бережет, спасает. Дали ей имя ее. К ней надо относиться ласково, как к малышке», - пояснил он.

Беспилотники - незаменимые помощники наших бойцов. Огонь гаубицы «Малышки» они корректируют с помощью квадрокоптера, имя которого «Надежда». Оператор также нанес имя на корпус своего боевого гаджета. В боевой работе этот женский дуэт показал себя очень эффективно.