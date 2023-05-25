Пресс-служба Захара Прилепина рассказала о состоянии писателя
В пресс-службе Прилепина сообщили, что состояние писателя стабильное.
© Фото: Григорий Сысоев РИА Новости
Состояние писателя Захара Прилепина стабильное, он уже самостоятельно садится. Об этом рассказали в его пресс-службе.
«Состояние Захара Прилепина стабильное… Захар Прилепин уже самостоятельно садится в постели», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы.
Ранее появилась информация, что Захара Прилепина перевели из палаты интенсивной терапии в обычную. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, активно продолжается процесс его реабилитации.